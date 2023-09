Laboratório Maricondi ao lado da UBS Vila Isabel estará fechado para reformas a partir desta segunda

Teste Covid - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir de segunda-feira (04/09), a unidade do Laboratório Maricondi que atende o município e que fica ao lado da UBS Vila Isabel estará fechado devido a reforma do prédio. Os pacientes devem procurar as unidades de saúde de referência para a realização dos exames. As Unidades Básicas de Saúde (UBS's) realizam coleta de segunda a sexta-feira das 7h às 9h e as Unidades de Saúde da Família (USF's) realizam na segunda, quarta e sexta também das 7h às 9h.

