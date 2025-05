Laboratório da UFSCar convida pessoas idosas com Alzheimer para participar de avaliação gratuita

O Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com um convite especial para pessoas idosas diagnosticadas com Alzheimer em estágio leve. A iniciativa faz parte do desenvolvimento de um novo instrumento de avaliação, voltado para entender melhor as condições de saúde física e mental dessa população.

Benefícios para os Participantes

Além de contribuir para o avanço das pesquisas científicas, os participantes receberão um relatório completo e gratuito sobre sua saúde física e mental, elaborado por uma equipe multidisciplinar. Esse documento poderá ser utilizado para acompanhamento médico e planejamento de cuidados.

Como Funciona?

As avaliações são realizadas presencialmente no Departamento de Fisioterapia da UFSCar, localizado na Rodovia Washington Luís, km 235, em São Carlos. Os encontros acontecem em três dias distintos (não consecutivos) e são totalmente gratuitos.

Quem Pode Participar?

Para participar, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter 60 anos ou mais;

Diagnóstico de Alzheimer em estágio leve;

Capacidade de locomoção sem o uso de bengalas ou andadores;

Possuir um exame de imagem recente (tomografia ou ressonância).

Como se Inscrever?

Os interessados podem se inscrever através do link: Formulário de Inscrição ou entrar em contato pelos telefones abaixo:

Lara: (16) 99287-5290

Renata: (19) 99242-4871

Telefone Fixo: (16) 3351-8704

Essa é uma oportunidade única de contribuir para a ciência e ainda receber um acompanhamento detalhado da saúde. Participe e ajude a transformar o cuidado com a saúde do idoso!