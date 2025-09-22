(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Saúde

Jovem desaparece após sair de casa no Abdelnur; família pede ajuda

22 Set 2025 - 12h13Por Jessica Carvalho R.
Cleiton Soares da Silva de 29 anos está desaparecido desde a noite do último sábado (20) em São Carlos. 

De acordo com a irmã, que registrou o boletim de ocorrência, ele mor noResidencial Eduardo Abdelnur e foi visto pela última vez por volta das 22h30ele saiu de casa e não retornou.

A família relatou que o jovem não atende às ligações telefônicas e que, até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.No dia que desapareceu ele usava uma calça e uma camiseta preta e tenis branco

Informações sobre paradeiro de Cleiton deve ser repassadas no 190

