Jogos do Paulistão 2020 estarão suspensos a partir desta terça-feira (17)

Crédito: Divulgação

A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão Sicredi 2020, com a presença da Fenapaf e do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo Coronavírus.



Os clubes votaram e decidiram em consenso pela paralisação da competição. Dessa maneira, a FPF anuncia que, a partir desta terça-feira (17), as partidas do Paulistão Sicredi 2020 estão suspensas por prazo indeterminado.

