Jejum antes de exames e procedimentos médicos: por que é necessário e quantas horas são indicadas?

Sabe quando você vai fazer um exame de sangue ou precisa passar por algum procedimento médico e o primeiro aviso é: "Fique em jejum"? Pode parecer um desafio, mas essa pausa na comida é um passo fundamental para garantir que os resultados sejam precisos e confiáveis. Afinal, por que é mesmo que precisamos ficar sem comer nessas ocasiões?

Pense no seu corpo como uma máquina complexa. Quando você come, a digestão começa gerando diversos processos dentro do organismo. De acordo com a enfermeira e professora do IDOMED São Luís, Mara Izabel Carneiro, o consumo de alimentos e bebidas pode interferir diretamente no resultado de exames. “Por exemplo, no exame de glicose, se o paciente ingerir alimentos antes da coleta, o nível de açúcar no sangue pode estar elevado temporariamente, o que pode levar a um diagnóstico incorreto de diabetes ou pré-diabetes”, alerta.

Ao fazer exames para checar o colesterol total (HDL e LDL), sem fazer o jejum recomendado, os alimentos ingeridos podem aumentar temporariamente os triglicerídeos - as gorduras presentes na corrente sanguínea - influenciando o resultado e dificultando a avaliação do risco cardiovascular. Por isso, o jejum padrão costuma ser de 8 a 12 horas para esses exames. Então, não cumprir esse período pode resultar em valores alterados e, consequentemente, em diagnósticos e tratamentos inadequados.

Outro caso em que a profissional ressalta a importância do jejum somado ao preparo e limpeza intestinal é o exame da colonoscopia, que ajuda a identificar inflamações, pólipos e o câncer colorretal. “É essencial para permitir uma boa visualização da mucosa. Além da restrição de alimentos sólidos, líquidos coloridos ou opacos, bebidas alcoólicas ou com cafeína também devem ser evitados. Essa restrição é importante para evitar resíduos sólidos dentro do intestino, que podem interferir no exame e comprometer a qualidade do diagnóstico”, afirma Mara.

Para pacientes com doenças crônicas, como diabetes, é possível receber orientação para consumir pequenas quantidades de alimentos específicos antes do jejum, usar insulina ou medicamentos de forma adequada, ou ser monitorado durante esse período sem comer. “É fundamental que o paciente informe sua condição médica completa e siga rigorosamente as orientações fornecidas para garantir a segurança durante o exame”, finaliza a professora

