Intoxicação por metanol em bebidas falsificadas: risco pode chegar a São Carlos?

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou na terça-feira (30) a investigação de cinco mortes suspeitas por intoxicação com metanol em bebidas adulteradas, até então eram três. Ao todo, 22 ocorrências estão em apuração pelas autoridades paulistas.

O que parecia restrito à capital agora se espalha: cidades do interior e até estados do Nordeste já registraram casos. Em Limeira e Americana, por exemplo, foram notificadas suspeitas recentes.

Diante desse cenário, especialistas orientam que São Carlos também precisa ficar em alerta.“Com a proximidade geográfica e o fluxo de distribuição de bebidas no estado, é totalmente possível que produtos falsificados circulem na região. Por isso, a fiscalização deve ser intensificada em bares, adegas, restaurantes e supermercados”, explica Bárbara Mora, médica-veterinária e consultora sanitária em alimentos.

Além da fiscalização oficial, Bárbara reforça que o consumidor também pode se proteger:

Desconfiar de preços muito abaixo do mercado;

Conferir rótulos, lacres e selos de autenticidade;

Evitar compras em locais sem nota fiscal;

Priorizar fornecedores e marcas de confiança.

“Uma única dose de bebida adulterada pode ser fatal. A população precisa entender que o risco é real e imediato”, completa a especialista.

