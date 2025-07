Influenza já matou 13 pessoas desde o início do ano em São Carlos

Gripe - Crédito: Unsplash

Desde o início de 2025, São Carlos contabiliza 13 mortes causadas pela influenza, com vítimas de diferentes faixas etárias. Entre os casos está o de uma mulher de 102 anos, falecida em 1º de junho, e de um homem de 37 anos, que morreu no dia 17 do mesmo mês.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção e contenção da circulação viral. “Vivemos um momento de aumento nos casos de doenças respiratórias, especialmente entre crianças e idosos. Quanto mais pessoas imunizadas, menor a circulação dos vírus”, afirma.

A vacina contra a gripe, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é do tipo trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização está liberada para toda a população acima de seis meses de idade.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde do município, com exceção da UBS Santa Paula, que está fechada temporariamente para reformas. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. “Se você ainda não tomou a dose este ano, procure uma Unidade de Saúde o quanto antes e se proteja. A gripe pode ser grave, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas”, alerta Denise.

