Inflação médica supera IPCA: entenda por que os planos de saúde ficaram mais caros em 2025

Com o avanço da inflação médica muito acima do IPCA — índice oficial da inflação no país —, os planos de saúde ficaram consideravelmente mais caros em 2025. A variação, que ultrapassou os dois dígitos em diversas operadoras, vem chamando atenção de empresas e consumidores, principalmente no momento de renovação contratual.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a inflação médica hospitalar alcançou um aumento médio de 16,9% no último ano, enquanto o IPCA acumulado no mesmo período foi de 4,5%. A diferença não é novidade, mas os impactos ficaram mais visíveis em 2025 com os reflexos da pós-pandemia, maior demanda por atendimentos eletivos represados e uso crescente de tecnologias médicas de alto custo.

“A conta não fecha. O que as operadoras estão repassando agora é o resultado de um sistema que ficou mais caro para todos: exames mais sofisticados, tratamentos personalizados e um uso mais frequente do plano, inclusive de forma preventiva”, explica Leandro Giroldo, CEO da corretora Lemmo.

Além disso, a judicialização da saúde também contribui para esse aumento. Decisões judiciais que obrigam o custeio de procedimentos fora do rol da ANS acabam sendo repassadas para todos os beneficiários, elevando o custo do sistema como um todo.

Impactos nas empresas e nas famílias

Para o setor corporativo, o impacto é ainda maior. "Muitas empresas que oferecem planos como benefício enfrentam dificuldades para manter os contratos sem repassar esse custo aos colaboradores ou buscar planos mais enxutos. É um dilema entre manter a atratividade do pacote de benefícios e equilibrar as contas", comenta Giroldo.

Já para os consumidores individuais e familiares, o reajuste pesa diretamente no orçamento mensal, em especial para idosos e pessoas com doenças crônicas, que não podem simplesmente abrir mão do plano.

E agora? O que pode ser feito

A recomendação dos especialistas é buscar uma gestão mais estratégica do plano de saúde. “Negociar reajustes, revisar coberturas e estimular o uso consciente do plano são ações que podem ajudar empresas e famílias a manterem a assistência sem comprometer o orçamento”, reforça Giroldo.

Além disso, cresce o interesse por soluções alternativas como coparticipação, programas de prevenção e até o uso de dados para prever e controlar o uso do plano de forma mais eficiente.

