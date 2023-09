Índice NDVI: A Chave para o Monitoramento de Corpos de Água

Crédito: ADS Freepik

O NDVI ( Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) é uma ferramenta vital no sensoriamento remoto, amplamente utilizada na agricultura digital. Ele avalia a saúde da vegetação analisando como as plantas refletem faixas específicas do espectro eletromagnético, permitindo o rastreamento ao longo do tempo. As plantas saudáveis absorvem a luz vermelha e refletem a luz infravermelha devido à clorofila, enquanto as não saudáveis apresentam o comportamento oposto. O índice de vegetação NDVI, calculado usando (NIR - vermelho) / (NIR + vermelho), distingue entre vegetação saudável e insalubre com base em dados espectrais de sensores de satélite. Essa ferramenta de valor inestimável ajuda a monitorar e gerenciar a saúde das plantas em várias aplicações, especialmente na agricultura.

O que é NDWI? O NDWI, ou Índice de Água por Diferença Normalizada, é uma ferramenta de sensoriamento remoto que rastreia dois aspectos: o conteúdo de água nas folhas das plantas e a presença de corpos d'água. Ele serve como um indicador confiável do estresse hídrico das plantas e é calculado usando dados dos canais de infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. O SWIR mede as alterações no conteúdo e na estrutura da água da vegetação, enquanto o NIR concentra-se na estrutura da folha e não no conteúdo da água. O NDWI é excelente na identificação de corpos d'água devido às suas fortes características de absorção. A fórmula do NDWI é (vermelho - NIR) / (vermelho + NIR). Esse índice é fundamental para avaliar aspectos relacionados à água em aplicações de sensoriamento remoto.

Como Calcular o NDWI

A equação do NDWI varia de acordo com a fonte de dados do satélite:

Para o Landsat 7: NDWI = (Banda 2 - Banda 4)/(Banda 2 + Banda 4)

Para o Landsat 8: NDWI = (Banda 3 - Banda 5)/(Banda 3 + Banda 5)

Para o Sentinel 2: NDWI = (Banda 3 - Banda 8)/(Banda 3 + Banda 8)

O NDWI se baseia nos comprimentos de onda verde e infravermelho próximo, com o verde refletindo na água e o infravermelho próximo na vegetação terrestre. O índice varia de -1 a +1, indicando o conteúdo de água, o tipo de vegetação e a cobertura. Valores altos de NDWI (em azul) significam água em abundância e vegetação robusta, enquanto valores baixos (em vermelho) indicam escassez de água e vegetação esparsa. Durante o estresse hídrico, o NDWI diminui. O NDWI também é usado para avaliar o risco de incêndio; valores mais altos significam umidade adequada, reduzindo o risco de incêndio, enquanto valores mais baixos indicam estresse hídrico e maior risco de incêndio. A versatilidade desse índice o torna essencial para o monitoramento da saúde da vegetação e a avaliação do risco de incêndio no sensoriamento remoto.

NDVI e NDWI

O NDWI oferece uma medida mais precisa da umidade da planta em comparação com o NDVI. Ele utiliza a banda de absorção de água, intimamente ligada aos níveis de umidade, em contraste com o NDVI, que se baseia na absorção de luz relacionada à clorofila. Durante as secas, o estresse hídrico afeta significativamente a vegetação, tornando o índice de água de diferença normalizada mais valioso do que o índice de vegetação de diferença normalizada baseado em clorofila. É importante observar que o NDWI complementa, e não substitui, o NDVI, com ambos os índices servindo a propósitos distintos na avaliação da saúde da vegetação e do teor de umidade.

EOSDA Crop Monitoring e Índices de Vegetação

A EOS Data Analytics (EOSDA) oferece o EOSDA Crop Monitoring, uma plataforma abrangente de agricultura de precisão. Essa ferramenta integra diversos tipos de dados, incluindo a saúde da cultura, as condições climáticas e a umidade do solo, simplificando o monitoramento de campo para os agricultores. A detecção oportuna de problemas nas culturas, como estresse, doenças e pragas, economiza tempo, reduz custos e melhora a produtividade.

O reconhecimento aprimorado orientado por satélite identifica com precisão as áreas problemáticas, facilitando o gerenciamento eficiente do campo. Os proprietários de campo podem atribuir tarefas usando mapas de satélite, mesmo off-line, simplificando a coleta de dados e a geração de relatórios.

Uma variedade de índices derivados de satélite, incluindo o NDVI, oferece percepções críticas sobre a saúde da cultura em diferentes estágios de crescimento, capacitando os agricultores a tomar decisões informadas. O EOSDA Crop Monitoring aprimora a agricultura moderna, aumentando a eficiência e a produtividade.

No âmbito dos índices de vegetação, o software agrícola se beneficia de uma ampla seleção dos índices mais pertinentes prontamente disponíveis em um pacote abrangente. EOSDA oferece análises essenciais, o que facilita a integração desses índices às soluções de software agrícola existentes e futuras, garantindo um suporte robusto às necessidades da agricultura de precisão.

Leia Também