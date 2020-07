IFSC/USP Sao Carlos desenvolve descontaminador de água por processo de UV-C

Crédito: Divulgação

Em mais uma pesquisa desenvolvida nos laboratórios do Grupo de Óptica, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) acaba de finalizar o desenvolvimento de um descontaminador de água com base em luz ultravioleta (UV-C), um equipamento que é destinado não só para fins comerciais e industriais, como, também para utilização doméstica.

O equipamento é constituído por uma entrada superior ligada diretamente a uma tubulação por onde a água entra, passando diretamente por um sistema constituído por um tubo largo de quartzo, transparente. A água passa por esse tubo de quartzo, sendo constantemente irradiada por um conjunto de seis lâmpadas de UV-C, com 30 Watts de potência cada uma (total=180 Watts), procedendo-se aí a um processo de descontaminação total, saindo, finalmente, por uma boca inferior para o devido consumo.

Atendendo a que a tecnologia da luz ultravioleta (UV) já é conhecida há cerca de cem anos, o que os pesquisadores fizeram foi criar um sistema que aproveitasse as particularidades da faixa de luz UV-C (luz bactericida), adaptando-o para que a sociedade possa ter mais uma forma para eliminar microrganismos, neste caso concreto, para a sanitização da água.

Já anteriormente este estudo foi aplicado no México, tendo como base um artigo científico assinado por Bruno Pereira de Oliveira, Shirlei Lara, Daniel Chianfrone, Kate Cristina Blanco e Vanderlei Salvador Bagnato, publicado no American Journal of Applied Chemistry, em dezembro de 2019, para a criação de um novo tipo de reator, onde os emissores de UV são parametricamente distribuídos para descontaminar produtos vegetais para consumo humano, no caso concreto, brócolis frescos, sendo que o equipamento demonstrou sua capacidade de inativar os microrganismos presentes na água destinada a lavar esses alimentos. Este é apenas um exemplo, que pode ser conferido no link https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ifsc-usp-cria-novo-modelo-de-reator-que-descontamina-vegetais/

Para que a sociedade possa usufruir em um curto espaço de tempo de mais esta inovação de nossos pesquisadores, o IFSC/USP firmou uma parceria com a empresa C4Científica, a qual irá proceder à construção e comercialização do equipamento, conforme explicam o pesquisador de nosso Instituto, Prof. Vanderlei Bagnato, e o diretor comercial da empresa, Carlos Conte, em entrevista concedida à Assessoria de Comunicação do IFSC/USP.

Clique no link abaixo abaixo para assistir à entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=y8-k09VsBF0 (Rui Sintra - IFSC/USP)

