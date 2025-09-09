(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Saúde

IFSC/USP faz nova chamada de voluntários em São Carlos para tratamento inovador de úlceras

09 Set 2025 - 10h40Por Da redação
IFSC/USP faz nova chamada de voluntários em São Carlos para tratamento inovador de úlceras - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) está iniciando hoje uma segunda chamada de pacientes voluntário(a)s residentes apenas na cidade de São Carlos para o novo tratamento de úlceras venosas e diabéticas, após o sucesso verificado com uma primeira chamada.

O tratamento, inovador, é realizado através da denominada Terapia Fotodinâmica (TFD), que utiliza laser conjuntamente com a aplicação de um fotossensibilizador.

Na primeira chamada foram atendidos perto de quarenta pacientes de ambos os sexos, com uma taxa de 90% de sucesso no tratamento de úlceras venosas e diabéticas.

Esta segunda chamada de pacientes voluntário(a)s insere-se no projeto de mestrado da pesquisadora do IFSC/USP, Carolayne Carboni Bernardo, tendo como meta descontaminar e acelerar a cicatrização das feridas através da TFD.

Para Carolayne Bernardo “Esta nova chamada ocorrerá da mesma forma que a anterior, procedendo-se inicialmente a uma avaliação de cada paciente – histórico de vida ativa, tamanho da ferida e o tempo de sua existência -, seguindo-se então o tratamento durante seis meses, com duas sessões semanais”.

Este tratamento está sendo realizado na Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF), localizada na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, sendo que o(a)s pacientes interessados neste procedimento deverão se inscrever pelo telefone (16) 3509-1351durante o horário de expediente.

(Rui Sintra – jornalista - IFSC/USP)

