IFSC/USP convoca pacientes com DPOC para tratamento pioneiro com laser e ultrassom

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) está realizando, a partir de hoje, uma chamada de pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) para o início de um tratamento inovador. O projeto é focado em um tratamento que utiliza laser e outras novas tecnologias através de uma parceria entre pesquisadores do IFSC/USP e da UNICEP.

A DPOC é caracterizada por uma diminuição no fluxo aéreo, tendo como consequência alterações respiratórias, funcionais e de qualidade de vida. Entre os sintomas mais comuns estão a falta de ar, tosse crônica, chiado no peito, produção excessiva de muco e dificuldades na realização de esforços.

Segundo a pesquisadora responsável pelo estudo, Luciana Kawakami Jamami, docente do Departamento de Fisioterapia Respiratória da UNICEP e doutoranda no IFSC/USP, com o passar do tempo os pacientes podem apresentar limitações até mesmo nas atividades rotineiras. “Na maioria das vezes, os pacientes adquirem esta enfermidade devido à inalação de partículas tóxicas, sendo que o principal motivo é o cigarro. Pessoas que fumaram por muitos anos acabam recebendo o diagnóstico de DPOC”, destacou. Ela acrescenta que a doença também pode ser causada pela inalação de partículas químicas relacionadas à poluição ambiental ou em ambientes industriais.

Sendo o primeiro modelo de abordagem no mundo para essa enfermidade, o tratamento será conduzido no Departamento de Fisioterapia da UNICEP (São Carlos), utilizando laser e ultrassom, além de exercícios físicos e respiratórios duas vezes por semana, ao longo de cinco semanas, totalizando dez sessões de 50 a 60 minutos cada.

“Os pacientes deverão ter diagnóstico médico comprovado de DPOC. Os tratamentos serão um misto de aplicação sistêmica – laser e ultrassom associados a exercícios respiratórios. Pacientes com histórico de câncer, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral (AVC), declínio cognitivo ou portadores de próteses metálicas, como marca-passo, não poderão participar da pesquisa”, explicou Jamami.

Este é o segundo projeto realizado na UNICEP em parceria com o IFSC/USP. O primeiro, já concluído, foi sobre fibrose pulmonar e encontra-se em fase de preparação para publicação dos resultados.

De acordo com o pesquisador do IFSC/USP, Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, responsável pelos estudos no Instituto, a parceria tem mostrado resultados relevantes. “O sucesso obtido no primeiro projeto-piloto, que contou com 14 pacientes e apresentou resultados expressivos, nos motivou a dar continuidade. Agora repetimos o modelo de integração com docentes e fisioterapeutas da UNICEP, que também são mestrandos e doutorandos do IFSC/USP, no tratamento da DPOC”, afirmou.

Os interessados em participar da pesquisa deverão obter mais informações e fazer a inscrição na Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF), localizada na Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), pelo telefone (16) 3509-1351.

(Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

