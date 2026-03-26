IbatÃ© realiza Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a Influenza neste sÃ¡bado (28)

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 28 de março, o Dia D de vacinação contra a Influenza. A ação acontece das 8h às 16h em unidades de saúde do município, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários.

Além da imunização, o evento também terá um caráter acolhedor e voltado às famílias. Para incentivar a participação, especialmente das crianças, serão oferecidas atividades como pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e passeio de trenzinho nas unidades participantes.

A campanha é voltada aos públicos considerados mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus da gripe. Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde (com comprovação), pessoas com comorbidades (mediante laudo médico) ou deficiência, além de caminhoneiros, professores, trabalhadores dos Correios, do transporte coletivo, do sistema prisional, forças armadas e pessoas privadas de liberdade.

A vacinação será realizada nas seguintes unidades de saúde: