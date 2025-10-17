(16) 99963-6036
Ibaté realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

17 Out 2025 - 18h11Por Jessica CR
A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promove neste sábado, 18 de outubro, o Dia D de Multivacinação, uma grande mobilização voltada à atualização da caderneta de vacinação de pessoas de todas as idades.

A ação acontece das 9h às 13h, na Pirâmide da Mata do Alemão, e contará com a disponibilização de todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, garantindo a proteção contra diversas doenças e reforçando a importância da imunização para a saúde coletiva.

Além da vacinação, o evento trará uma programação especial para as famílias, com pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e trenzinhos, tornando o dia ainda mais alegre e convidativo, especialmente para as crianças.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça o convite para que toda a população participe da campanha e mantenha a vacinação em dia, contribuindo para uma Ibaté mais saudável e protegida.

