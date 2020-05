Ibaté contabiliza 23 casos de dengue

Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na tarde desta quinta-feira, 28, a atualização dos números de casos de Dengue no município e fez um alerta para que os cidadãos continuem vigilantes para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Até o momento, de acordo com os dados divulgados, Ibaté tem 23 casos confirmados da doença, com 115 notificações registradas. “Tivemos 85 casos negativados e outras sete pessoas estão aguardando a divulgação dos resultados”, contou Elaine Sartorelli Breanza, secretária adjunta da Saúde no município.

Ela reforça que as pessoas não podem focar apenas na pandemia de Coronavírus [Covid-19. “Temos que manter o foco e cuidar para que os casos de Dengue, e outras doenças causadas pelo aedes aegypti, não gerem uma grande preocupação. Pedimos a colaboração de todos", relatou.

A enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Paula Fiorani, relata que a proliferação do mosquito é altamente evitável, se todos tomarem os cuidados necessários. "A dengue é uma doença totalmente evitável. Se todos fizessem a sua parte, eliminando os criadouros do mosquito, não teríamos sequer casos da doença", afirmou.

No município, todos os ferros velhos estão em funcionamento. Paula lembra que essa ação colaborou, significativamente, para o controle da dengue. "As pessoas passaram a estocar materiais recicláveis em suas residências, às vezes, sem os cuidados que deviam ser tomados. O funcionamento desses estabelecimentos ajuda para que a população venda os recicláveis, ajude na renda familiar nesse momento difícil e colabore com a saúde pública da nossa cidade", explicou.

A Secretaria da Saúde alerta sobre as principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti:

• Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

• Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

• Manter caixas d’água bem fechadas;

• Remover galhos e folhas de calhas;

• Não deixar água acumulada sobre a laje;

• Encher pratinhos de vasos com areia ate a borda ou lavá-los uma vez por semana;

• Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

• Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

• Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

• Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

• Acondicionar pneus em locais cobertos;

• Fazer sempre manutenção de piscinas;

• Tampar ralos;

• Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

• Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

• Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

• Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;

• Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

• Catar sacos plásticos e lixo do quintal

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também