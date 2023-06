HU-UFSCar realiza primeira captação de órgãos e tecidos para transplantes - Crédito: divulgação

No último dia 2 de junho, o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares(Ebserh), realizou a primeira captação de órgãos e tecidos para transplantes da história da unidade hospitalar. O doador era natural de São Carlos (SP) e, após a constatação da morte cerebral, a família do paciente autorizou a captação múltipla, do coração, dois rins e das córneas. Quatro pessoas que aguardavam por transplantes foram beneficiadas pela doação.

No bloco cirúrgico do HU, o coração foi coletado por uma equipe do Hospital do Coração de São Paulo, os rins e as córneas por equipes do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Além dos profissionais externos, participaram dos procedimentos enfermeiros, técnicos de enfermagem e anestesista do Hospital Universitário.

A gerente de Atenção à Saúde do HU-UFSCar, Valéria Gabassa, avalia que essa primeira captação representa um marco na história de crescimento da unidade hospitalar. "Apesar da tristeza pela perda de uma vida, é também um momento de agradecer pelas vidas que recomeçarão a partir da doação desses órgãos e tecidos", afirma.

Gabassa destaca, ainda, que a recente expansão da estrutura do Hospital, resultado de investimentos da Ebserh na contratação de pessoal e também da aplicação de recursos por parte do município de São Carlos, foi determinante para a possibilitar a realização da captação de órgãos. "Se essa situação tivesse acontecido antes da abertura da nossa UTI pediátrica, provavelmente não seria possível realizar essa captação. Isso mostra o potencial de crescimento do Hospital para São Carlos e região, que podem ter uma parte importante da história na área da saúde escrita pelo HU", finaliza a gestora.

