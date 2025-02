HU-UFSCar realiza mutirão de mamografias

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), iniciou um mutirão para realização de mamografias em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O agendamento pode ser feito entre os dias 1 e 20 de cada mês, para realização do exame no mês seguinte. As marcações devem ser feitas, exclusivamente, pelo telefone (16) 3306-2799, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, sem necessidade de encaminhamento médico.

As vagas mensais são limitadas, porém serão ofertadas até que seja atingida a meta de 2 mil mamografias, pactuadas e proposta pela superintendência do HU-UFSCar, em dezembro de 2024. O mutirão seguirá até julho deste ano.

Podem agendar a mamografia pacientes entre 40 e 69 anos, que estejam com o exame em atraso. O Ministério da Saúde recomenda a realização desse exame anualmente em mulheres entre 40 e 49 anos e a cada dois anos, para dos 50 aos 69 anos de idade.

A médica radiologista do HU-UFSCar, Flávia Thiemi Horigome, especialista em mamografia e que integra a equipe do mutirão, informou que os sinais de alerta para o câncer de mama são: abaulamentos ou retrações da pele, pele avermelhada, inchada e endurecida, feridas que não cicatrizam, nódulo palpável na mama ou axila, inversão do mamilo, e saída de secreção pelo mamilo.

A especialista frisou que, entretanto, muitos casos de câncer de mama são assintomáticos e somente detectados nos exames de rastreamento como a mamografia. “Esse é o principal exame para detecção do câncer de mama, pois é capaz de diagnosticar precocemente as lesões, gerando a necessidade de tratamentos mais simples e eficientes, além do aumento das chances de sobrevivência”, evidenciou a médica.

A chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE), Evanuzia Dantas Chaves Biguzzi, destacou que o hospital oferecerá mais horários na agenda de exames. Para ela, a realização de mutirões como esse é importante porque amplia o acesso das usuárias do SUS à mamografia, reduzindo as filas de espera, bem como, permitindo a detecção precocemente dos casos de câncer de mama, pois, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da doença. “Como esse exame ajuda a detectar o câncer de mama na sua fase inicial, aumenta a chance de cura da doença para a paciente”, frisou.

Realidade

Conforme perfil demográfico do Censo de 2022, estima-se que deveriam ser realizadas 35.128 mamografias por ano no município de São Carlos. Entretanto, em 2023, foram realizados apenas cerca de 12 mil exames. A falta de informação sobre a importância do diagnóstico precoce da doença pode ser um dos motivos para essa situação, fazendo com que as pessoas não procurem a rede de atenção ou não tenham acesso ao exame.

A doença

A taxa de mortalidade do câncer de mama varia significativamente de acordo com o estágio no momento do diagnóstico. De acordo com a literatura médica, a sobrevida em 10 anos após o diagnóstico de câncer de mama é a seguinte: Estágio I - 77 a 84%, Estágio II - 61 a 70%, Estágio III 32 - 57%, Estágio IV - 13 a 20%. Esses números demonstram a importância do diagnóstico precoce através da mamografia de rotina.

