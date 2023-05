HU-UFSCar passa a oferecer cirurgias de mão, beneficiando a população de São Carlos

Crédito: Freepik

As cirurgias de mão já são uma realidade no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que passou a ofertar mais esse procedimento para a população do município de São Carlos. Até então, apenas um hospital era habilitado para realizar esse tipo de cirurgia na cidade. Síndrome de túnel de carpo, dedo em gatilho e cisto sinovial são algumas das doenças que passaram a ser tratadas com cirurgia na Instituição desde o fim de abril.

Vivendo um processo de expansão, o Hospital tem buscado reforços para a assistência prestada. A gerente de Atenção à Saúde do HU, Valéria Gabassa, reforça o empenho da gestão para oferecer à população mais uma possibilidade de tratamento. "Conseguimos unir uma necessidade do município com a vontade do Hospital de realizar esse tipo de procedimento. Com a contratação do especialista na área, foi possível iniciar os atendimentos. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, só entre os procedimentos mais simples, existe hoje uma demanda de 316 procedimentos cirúrgicos, e teríamos condições de conseguir apoiar o município na realização dessas cirurgias", explica a gestora, acrescentando que essa fila é referente à população de São Carlos.

Com o novo serviço, muitos serão os benefícios. "O único local que operava anteriormente era a Santa Casa de São Carlos e agora o Hospital Universitário também passa a oferecer o procedimento. Essas cirurgias menores acabavam não sendo priorizadas diante de casos mais complexos que chegavam à Santa Casa. Conseguimos, dessa forma, contribuir grandemente com a população local, dando início às cirurgias menos complexas", reforça Valéria Gabassa.

O médico ortopedista e cirurgião de mão do HU-UFSCar, Bruno Munari, conta que a Instituição realiza, atualmente, de duas a três cirurgias por semana, mas há possibilidade de ampliar esse número. "Todos os pacientes são encaminhados pela Secretaria de Saúde de São Carlos. São pacientes que já passaram por atendimento em um posto de saúde, possuem diagnóstico prévio e estão aguardando para fazer a cirurgia", contextualiza.

"A síndrome de túnel de carpo tem uma prevalência de aproximadamente 3% na população em geral. São Carlos tem uma população de cerca de 250 mil pessoas, isso dá um total de cerca de 7,5 mil indivíduos. É importante frisar que nem todos os casos são cirúrgicos, mas é uma patologia muito frequente", complementa Munari.

Outros tratamentos cirúrgicos que também passaram a ser oferecidos são para dedo em gatilho; cisto sinovial; tumor de células gigantes; tumor glômico; dupuytren e lesão tendínea. São cirurgias normalmente pequenas, com anestesia local, que contam com uma equipe reduzida e que possibilitam ao paciente ter alta no mesmo dia. "Embora de baixa complexidade, essas patologias são bastante incômodas, por isso a importância de oferecer à sociedade a possibilidade do procedimento", pontua Munari.

Além dos procedimentos, o ortopedista e cirurgião do HU-UFSCar frisa que o Hospital oferece acompanhamento completo no Ambulatório de Ortopedia, do pré ao pós-cirúrgico. Como o funcionamento é recente, os pacientes têm sido agendados aos poucos para a realização das cirurgias.

O HU-UFSCar faz parte da Rede Ebserh desde 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

