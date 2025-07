HU-UFSCar participa de mutirão nacional para reduzir filas no SUS neste sábado (5)

Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar - Crédito: Maycon Maximino

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) vai participar neste sábado, dia 5 de julho, do Dia E – Ebserh em Ação, um mutirão nacional promovido simultaneamente em 45 hospitais universitários da rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). A iniciativa tem como principal objetivo reduzir as filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a gerente de Atenção à Saúde do HU-UFSCar, Valéria Gabassa, mais de 200 atendimentos estão previstos no hospital durante o mutirão. “Teremos no dia 5 de julho o DIAE, Ebserh em ação. É um movimento que está acontecendo em rede nacional nos 45 hospitais universitários da Ebserh, no intuito de reduzir filas no Sistema Único de Saúde”, explicou.

Os atendimentos incluem exames diagnósticos, consultas multiprofissionais e cirurgias em diferentes especialidades. Todos os pacientes que serão atendidos já estão cadastrados no sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) e foram previamente agendados pelas equipes do hospital. “Estaremos atendendo pacientes que já estão em fila de espera e serão agendados diretamente pelas equipes que estão ofertando esses serviços. Isso será possível graças ao envolvimento das equipes assistenciais, acadêmicas, administrativas e terceirizadas”, destacou Gabassa.

Em todo o país, a expectativa é que sejam realizados cerca de 7.800 atendimentos, entre exames, consultas e mais de mil cirurgias, nas áreas de oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. Durante coletiva de imprensa, o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, reforçou a importância do mutirão. “Com os mutirões, esperamos conseguir, de fato, diminuir isso que angustia tanto a população brasileira, que é o tempo de espera na fila para ter o seu problema de saúde resolvido”, afirmou.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também destacou o caráter nacional da mobilização: “Neste sábado, no ‘Dia E’, cada ministro vai estar em um estado, mobilizando a rede de profissionais de saúde nos hospitais universitários”, afirmou.

