HU integra plano de contingÃªncia contra a dengue em SÃ£o Carlos

decretou situação de emergência em saúde pública, em função do aumento de casos de dengue no município, por meio do Decreto Nº 97/25, com validade de 180 dias. No dia 6 de março, a Prefeitura do Município de São Carlos

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), é um dos hospitais da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do município e apoia o plano de contingência para enfrentamento da dengue, sendo a primeira referência hospitalar para os casos C e D, que são os casos mais graves da doença, para adultos e crianças. Na linha de cuidado da criança e do adolescente, o HU-UFSCar também é referência para todos os municípios da Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 18, com sede em Araraquara (SP).

“Ainda para apoiar o município de São Carlos, na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), solicita retaguarda para os casos de dengue classificados como B, especialmente considerando a região de Santa Felícia após o fechamento das Unidades Básicas de Saúde. Nesse sentido, será oferecido pelo hospital uma sala de hidratação com nove poltronas, com funcionamento das 16h às 22h, em dias úteis. A sala recebe pacientes regulados das unidades de saúde da região de Santa Felícia para hidratação rápida e avaliação médica para alta”, contou a Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFSCar, Valeria Cristina Gabassa.

O plano de contingência municipal aguarda validação para publicação, mas já está em execução. O apoio para os casos B está previsto para iniciar a partir de 01/04/2025. "É importante destacar que a recomendação do Ministério da Saúde é para que os casos de Dengue do tipo A e B sejam atendidos pelas unidades de atenção básica, ficando as unidades hospitalares, com capacidade de atender alta complexidade, dedicadas à coleta de pacientes C e D, que são os casos mais graves da doença. Portanto, o hospital centra os seus esforços para manter a capacidade de acolher os pacientes mais graves, sendo a proposta de apoio no atendimento de pacientes do tipo B uma alternativa paliativa e temporária neste momento de crise", salientou Valéria Gabassa.

O HU-UFSCar recebe encaminhamento dos casos graves de dengue das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de forma regulamentada, via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP), conforme fluxo habitual da rede de urgência e emergência no município.

O Plano de Contingência contra a Dengue em São Carlos segue as diretrizes do Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika, do Ministério da Saúde, e do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika 2025/2026, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O início deste ano (2025) foi marcado pelo aumento dos casos de dengue no município de São Carlos (SP). Foram registrados 4.448 casos positivos (1.258 novos casos), 2.947 ainda aguardando resultado de exame, com sete óbitos em investigação e um descartado, aguardando exame. Neste momento, 33 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria e oito em leitos de UTI, de acordo com o