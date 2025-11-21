(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Saúde

HU será referência no atendimento a intoxicação por metanol

20 Nov 2025 - 09h50Por Da redação
O Departamento de Vigilância em Saúde confirmou que na noite de quarta-feira (19/11), São Carlos recebeu ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol por meio de bebidas alcoólicas. O material foi destinado ao Hospital Universitário de São Carlos (HU-UFSCar), que passa a ser referência para o atendimento de casos suspeitos.  

O antídoto é uma substância que impede a metabolização do metanol tóxico no organismo, evitando complicações graves como cegueira e falência de órgãos. A medida reforça a capacidade de resposta da rede de saúde diante de possíveis ocorrências relacionadas à ingestão ou exposição ao produto.  

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou a importância da iniciativa. “A chegada dessas ampolas é um avanço significativo na segurança da população. O Hospital Universitário está preparado para atuar como referência, garantindo atendimento rápido e eficaz em casos de intoxicação por metanol”.

