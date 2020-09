HU da UFSCar convoca candidatos aprovados em concurso nacional

Crédito: Divulgação/HU-UFSCar

Na última sexta-feira, dia 4 de setembro, foi publicada no Diário Oficial da União a convocação de candidatos aprovados no concurso nacional 01/2019 realizado ela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). No total, mais de 500 candidatos foram convocados nos hospitais da Rede. Para o HU-UFSCar, estão sendo chamados sete profissionais, que devem se apresentar nos próximos dias para entrega de documentos e contratação.

O HU-UFSCar receberá três médicos da área de Clínica Médica, dois médicos da área de Diagnóstico por Imagem, um médico da área de Infectologia Hospitalar e um fisioterapeuta. A relação dos documentos a serem apresentados e os trâmites a serem realizados estão descritos no edital de convocação (https://bit.ly/3jY79hL). A data e horário para apresentação dos candidatos no HU foram agendados por e-mail.



Sobre o concurso

Cerca de 250 mil candidatos fizeram as provas e o resultado final do concurso nacional da Rede Ebserh foi publicado no dia 29 de abril. No total, foram oferecidas 1.660 vagas em todo o País, sendo 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial em 53 especialidades e 129 para a área administrativa em 23 especialidades. Todos os documentos referentes ao concurso podem ser acessados na página da Ebserh (https://bit.ly/3h765X7).

