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HospitalizaÃ§Ãµes por Influenza A aumentam no paÃ­s, informa Fiocruz

28 Mar 2026 - 07h41Por Da redaÃ§Ã£o
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Gripe - CrÃ©dito: UnsplashGripe - CrÃ©dito: Unsplash

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão em alta em todo o país, segundo o boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O aumento é atribuído principalmente às hospitalizações causadas por Influenza A, rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR), com todos os estados apresentando tendência de crescimento nas últimas seis semanas. O rinovírus tem sido um dos principais responsáveis pela elevação dos casos, especialmente entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

Especialistas alertam que a vacinação contra a influenza é essencial para reduzir hospitalizações, principalmente entre idosos, imunocomprometidos e crianças. Também é recomendado o uso de máscara em locais fechados e o isolamento em caso de sintomas gripais. A incidência e a mortalidade por SRAG são maiores em crianças pequenas, associadas ao VSR e rinovírus, enquanto entre idosos as principais causas de morte são Covid-19 e Influenza A.

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