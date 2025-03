Hospital Unimed Ã© reconhecido como o hospital particular com o melhor atendimento ao AVC no Brasil

Hospital Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

O Hospital Unimed São Carlos – Unidade I é referência nacional no atendimento a casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), sendo reconhecido como o hospital particular com o melhor atendimento ao AVC no Brasil. Essa conquista é resultado do compromisso contínuo com a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes.

A unidade hospitalar faz parte da Iniciativa Angels, um projeto internacional da Boehringer Ingelheim, que capacita hospitais ao redor do mundo para oferecer o mais alto padrão de atendimento em casos de AVC. Desde o início da participação no programa, em 2020, o Hospital Unimed São Carlos – Unidade I já acumulou oito selos de excelência: dois selos Gold e seis selos Diamond — a maior distinção concedida pela iniciativa. Além disso, o Hospital Unimed – Unidade I foi a primeira da rede particular a conquistar o selo Diamond.

O protocolo de atendimento do hospital, amplamente estruturado e gerenciado pela equipe do Pronto Atendimento, é um dos grandes diferenciais para alcançar esse resultado de excelência. Esse protocolo permite que o tempo de resposta seja limitado ao máximo, fator essencial para minimizar sequelas e salvar vidas em casos de AVC. Uma equipe multidisciplinar passa por treinamentos periódicos e adota as melhores práticas internacionais, garantindo precisão e agilidade no atendimento.

"Ser referência no atendimento ao AVC é motivo de muito orgulho para nossa cooperativa. Somos o número 1 da rede particular na Iniciativa Angels. Esse selo ressalta nosso compromisso com a qualidade do atendimento. Possuímos um protocolo bem estruturado, além de uma equipe muito dedicada. Seguimos firmes na missão de oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes, garantindo agilidade e excelência no tratamento" , destaca Bolívar Soares Mendjoud, presidente da Unimed São Carlos.

Lucas Bonadio, médico neurologista e coordenador do Protocolo de AVC, ressalta o trabalho e o envolvimento de toda equipe. "Fico muito grato em saber que nosso protocolo no Hospital Unit I tem um resultado excelente frente a outros hospitais, em nível nacional. Isso se deve a uma equipe tão comprometida e que preste um atendimento de excelência aos nossos pacientes".

Essa conquista reforça o compromisso da Unimed São Carlos em oferecer um atendimento de qualidade aos seus beneficiários. Esse reconhecimento, como referência no atendimento ao AVC, incentiva a cooperativa a seguir aprimorando cada vez mais os serviços oferecidos, sempre com foco na humanização e cuidado.

Leia Também