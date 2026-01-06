Hospital Estadual de Américo Brasiliense está entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil

Hospital Estadual Américo Brasiliense - Crédito: divulgação

O Hospital Estadual de Américo Brasiliense ganhou destaque nacional ao integrar a lista dos 100 melhores hospitais públicos do país, segundo levantamento inédito que avaliou unidades 100% atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo mostra ainda que São Paulo concentra 30 hospitais nesse ranking, sendo 19 da rede pública estadual, reforçando a importância da estrutura de saúde mantida pelo Governo do Estado.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

De acordo com os organizadores, foram avaliados hospitais públicos federais, estaduais e municipais, todos com atendimento exclusivamente pelo SUS, mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Entraram na análise hospitais gerais, pediátricos e unidades especializadas em áreas como ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não fizeram parte do levantamento.

Confira abaixo a lista dos melhores hospitais estaduais de São Paulo (em ordem alfabética):

* São Paulo – Centro de Referência da Saúde da Mulher

* Campinas – Hospital das Clínicas da Unicamp

* Bauru – Hospital de Base de Bauru

* São Paulo – Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini

* Américo Brasiliense – Hospital Estadual Américo Brasiliense

* Bauru – Hospital Estadual de Bauru

* Diadema – Hospital Estadual de Diadema (Hospital Serraria)

* São Paulo – Hospital Estadual de Sapopemba

* Francisco Morato – Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz

* Sumaré – Hospital Estadual de Sumaré

* Itapecerica da Serra – Hospital Geral de Itapecerica da Serra

* Itapevi – Hospital Geral de Itapevi

* Taboão da Serra – Hospital Geral do Pirajussara

* São Paulo – Hospital Infantil Darcy Vargas (UGA III)

* Cotia – Hospital Regional de Cotia

* Jundiaí – Hospital Regional de Jundiaí

* Piracicaba – Hospital Regional de Piracicaba

* Registro – Hospital Regional de Registro

* Itanhaém – Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém

Leia Também