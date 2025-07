Homem cai em golpe ao tentar comprar carro pela internet

Compartilhar no facebook

Golpe do carro faz mais uma vítima - Crédito: divulgação

Um morador de São Carlos registrou um boletim de ocorrência, após ser vítima de um golpe de estelionato ao tentar comprar um veículo pela internet. O caso ocorreu após o interessado encontrar um anúncio de um Ford Fiesta na plataforma OLX.

Segundo o relato, durante as conversas, o golpista apresentou um contrato de compra e venda e fotos do veículo, inclusive simulando ser uma mulher responsável pela venda e fornecendo um e-mail para contato. A vítima foi instruída a realizar a transferência de R$ 2 mil reais diretamente para a conta de um terceiro, o que acabou sendo feito.

Após, outra pessoa teria em contato, onde teria passado novas informações sobre a negociação. Foi pedido um novo depósito, no valor de R$ 8 mil. Diante a insistência em novos pedidos de pagamentos, desconfiado, o comprador entrou em contato com uma loja de veículos, mencionada no anúncio, onde foi informado de que não havia nenhuma negociação em andamento e que se tratava de um golpe. Diante da constatação, a vítima procurou a polícia.

