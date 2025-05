Hipertensão Arterial: confira a importância do cuidado com a saúde cardiovascular

Cardiologista da Hapvida reforça que o diagnóstico precoce da hipertensão pode salvar vidas -

A pressão alta é uma condição muitas vezes silenciosa, que não costuma apresentar sintomas em seus planos iniciais. As manifestações de cansaço, dor no peito ou até mesmo distúrbios visuais aparecem apenas quando órgãos “alvo” são atingidos, normalmente em uma fase tardia e não tratados da doença.

A doença sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos, favorecendo o desenvolvimento de insuficiência cardíaca e comprometendo a circulação sanguínea. Sem o controle devido, a hipertensão também pode afetar órgãos como os rins, o cérebro e até os olhos, aumentando o risco de insuficiência renal, acidente vascular cerebral (AVC) e também problemas de visão.

De acordo com Josely Figueiredo, cardiologista da Hapvida, a melhor forma de evitar complicações graves é adotar um estilo de vida saudável e fazer visitas regulares ao seu médico. Quanto antes por ser bloqueado, menores são os riscos para a saúde.

Prevenção

A hipertensão, em alguns casos, pode ser controlada com medidas simples, como alimentação balanceada, prática de exercícios, controle do peso e sono regular. "Destaco, também, a redução do consumo excessivo de sal e a busca pela diminuição do estresse. Além disso, abolir o tabagismo e evitar o consumo de bebidas alcoólicas também são medidas fundamentais para manter a saúde do coração", orienta Josely.

O diagnóstico precoce da hipertensão pode salvar vidas. O acompanhamento médico é essencial para aqueles que já convivem com a condição. Quando necessários, os medicamentos têm que ser administrados de acordo com a prescrição médica e sem desuso espontâneo.

Muitas pessoas descobrem que são hipertensas após uma complicação grave. Por isso, medir a pressão regularmente, de preferência em consultório médico, e seguir corretamente o tratamento indicado pelo cardiologista são atitudes indispensáveis.

