Hapvida participa de painel e recebe reconhecimento no 7º Prêmio CONAREC

Foto: Divulgação Como a inovação pode transformar as empresas e ajudá-las a vencer a crise? O Sistema Hapvida, do qual o Grupo São Francisco faz parte, participou desse painel no último Prêmio Conarec, ocorrido em 8 de outubro. Por meio de videoconferência, o vice-presidente comercial e de relacionamento da empresa, Candido Pinheiro Júnior, comentou os diferenciais do Hapvida e as medidas tomadas para driblar a crise em um segmento altamente demandado pela pandemia do novo coronavírus. “Apostamos fortemente na verticalização da nossa rede e em inovações como a telemedicina para atender os pacientes de forma segura e eficaz”, explica Pinheiro Jr.

Além do vice-presidente do Hapvida, o painel contou ainda com a participação de Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury, de Paulo Caffarelli, presidente da Cielo, e de Fabricio Coutinho, presidente da Teleperformance Brasil. Durante a discussão, Candido Júnior destacou os investimentos da operadora na área de inovação e de Inteligência Artificial junto à Maida.heath, uma das empresas do sistema que atua a partir da proposição de tecnologias inovadoras. “A nossa ideia foi dar um suporte a mais para os clientes e evitar a ida desnecessária para uma unidade hospitalar mediante a sintomas que podem ser tratados em casa. Desde abril foram realizadas mais de 140 mil teleconsultas. Diariamente, são feitas cerca de mil orientações médicas por teleconsulta referentes à Covid-19, sem nenhum custo adicional aos clientes”, explicou o executivo.

Reconhecimento

Escreva a legenda aqui Em sua sétima edição, o Prêmio Conarec, maior reconhecimento de inteligência relacional e engajamento entre os players do mercado de relacionamento com clientes, reconheceu Rejane Abreu, Diretora Superintendente Executiva de Atendimento e Experiência do Cliente do Sistema Hapvida, comoLiderança na categoria Saúde.

Para a executiva, a premiação é fruto do empenho de todas as áreas do Sistema Hapvida e à inovação utilizada para manter a excelência no atendimento ao cliente em todas as regiões do país. “Agradeço à organização pelo reconhecimento. Principalmente nesse período de pandemia, tivemos que estar atentos às mudanças e reinventar nossa capacidade de servir para que os clientes continuassem com o atendimento de qualidade, acolhedor e eficiente”, diz Rejane.

Sobre o Sistema Hapvida

Com cerca de 6,4 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco e RN Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 40 hospitais, 184 clínicas médicas, 41 prontos atendimentos, 174 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

