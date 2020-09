Hapvida acelera plano de expansão nacional

Bruno Cals, CFO do Sistema Hapvida (Crédito: Falcão Júnior) Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o Sistema Hapvida - do qual o Grupo São Francisco faz parte - segue ampliando sua presença nacional. No plano atual de investimentos constam 345 obras, entre inaugurações de novas unidades e melhorias na rede própria de atendimento. Somente no primeiro semestre deste ano, a operadora já investiu R$ 167 milhões na estrutura física de 158 obras entregues até o último mês de agosto. Estão previstas mais 187 obras, dentre elas 34 novas unidades, para serem entregues em todo o Brasil até 2021. Ao todo 10 hospitais serão inaugurados em todo o país. Ao mesmo tempo, a companhia acompanha 15 targets, entre hospitais e operadoras de pequeno e médio portes, para aquisições.

"Continuamos com planos de expansão do nosso modelo de negócio. Nos apoiamos na rede própria verticalizada, que permite monitoramento, previsibilidade e planejamento para garantir o acesso à saúde de qualidade", explica Bruno Cals, CFO do Sistema Hapvida. Nos seis primeiros meses do ano, o Sistema apresentou uma distribuição geográfica dos investimentos que resultaram em 44.603m² de área construída e 110.616 m² de área reformada.

Além do montante já investido, R$ 110 milhões foram destinados especialmente ao combate do Covid-19, por meio da adoção estratégica de recursos que envolvem comunicação, garantia de suprimentos - reforço de estoque de EPIs, equipamentos e medicação, fretamento de avião para transportar o material necessário de abastecimentos às unidades em todas as regiões do país -, remanejamento de procedimentos, ampliação de leitos, contratação de profissionais, reforço de UTI e ampliação do serviço de telemedicina.

Caixa promissor e olho no mercado

Com R$ 3,4 bilhões de caixa livre, de acordo com o relatório de resultados financeiros divulgado no início de agosto, o Sistema avalia o mercado e não descarta novas aquisições nos próximos meses. "Temos em vista 15 targets entre operadoras de planos de saúde e hospitais. Sem contar a criação de novos leitos e oportunidades de empregos no setor que devem ser alavancados com essa expansão", explica Bruno Cals, CFO do Sistema Hapvida.

Segundo o executivo, a ideia é realizar M&A em praças onde já atuam para ampliar a presença local e ganhar market share, assim como aproveitar oportunidades de entrada em novos mercados. "Todas as nossas aquisições são estratégicas e voltadas às praças onde a operadora atua e/ou pretende entrar. Sendo assim, o reforço de infraestrutura é um fator importante, com aquisição de hospitais para atender com excelência os beneficiários com um preço competitivo se comparado aos demais players do mercado", conclui Cals.

Sobre o Sistema Hapvida

Com cerca de 6,4 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco e RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 40 hospitais, 184 clínicas médicas, 41 prontos atendimentos, 174 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também