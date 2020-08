Grupo da UFSCar elabora manual com orientações para cuidadores de pacientes que usam nutrição enteral domiciliar

Crédito: Divulgação

Auxiliar o preparo e manejo da nutrição enteral em domicílio. Este é o objetivo do "Manual de orientações para uso de nutrição enteral domiciliar para adultos", elaborado pela professora Fernanda Berchelli Girão Miranda, do Departamento de Enfermagem (DEnf) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e pela graduanda em Enfermagem Maria Gabriela Afonso, com apoio da equipe multiprofissional do Grupo de Orientação em Terapia Nutricional Enteral (GOTNE) do Hospital Universitário (HU-UFSCar/Ebserh).

A nutrição enteral é a oferta de alimentação líquida por sonda ligada diretamente ao estômago ou duodeno do paciente, em casos que ele não consegue ou não deve se alimentar pela boca. O manejo da dieta enteral em casa não costuma ser fácil, daí a necessidade de orientações específicas e de cuidados especiais.

O GOTNE foi criado em 2016 no HU da UFSCar, justamente, para que os profissionais do Hospital pudessem apresentar as melhores práticas de cuidado relacionadas à Terapia Nutricional Enteral Domiciliar, tanto para familiares quanto para cuidadores.

A partir da experiência do GOTNE e dos relatos dos cuidadores que integram o grupo, um projeto de Iniciação Científica foi proposto pela estudante Maria Gabriela Afonso, sob orientação da docente Fernanda Miranda. Nesse contexto, em parceria com a equipe do HU, foi elaborado o manual, com validação por profissionais das áreas de Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Fonoaudiologia.

O manual apresenta diferentes versões de nutrição enteral com base na prescrição calórica de cada paciente - 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2200 Kcal e, para diabéticos, 1200, 1500, 1800 ou 2000 Kcal. Além disso, há instruções para higienização e administração da dieta e de água, receitas e modos de preparo, dentre outras orientações. O material já está disponível (em https://bit.ly/39RSNLW) e será entregue aos cuidadores de pacientes internados nas enfermarias e no Pronto Atendimento (PA) do HU, ou que participarem do GOTNE, provenientes da rede municipal de saúde de São Carlos e de outras instituições de saúde.

O material integra os resultados do projeto de Iniciação Científica da estudante, que foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Para a orientadora, o manual é importante porque propõe estratégias multiprofissionais de ensino-aprendizagem, a fim de promover uma melhor qualidade na educação em saúde, considerando a relevância da participação do cuidador no processo saúde-doença.

