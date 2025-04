Gripe ou resfriado? Como diferenciar os sintomas e saber quando buscar tratamento

Gripe - Crédito: Free Pik

Com a chegada das estações mais frias, aumentam os casos de doenças respiratórias, e muitas pessoas enfrentam dúvidas sobre os sintomas que apresentam. Afinal, trata-se de uma gripe ou de um simples resfriado? Embora tenham semelhanças, essas infecções são causadas por vírus distintos e apresentam diferenças importantes no quadro clínico, o que influencia a forma de tratamento e os cuidados necessários.

Segundo o Dr. Carlos Alberto Reyes Medina, Diretor Médico da Carnot Laboratórios, a gripe, causada pelo vírus Influenza, tende a ser mais intensa e pode levar a complicações, especialmente em grupos de risco. "Os sintomas da gripe incluem febre alta de início súbito, dores musculares, fadiga extrema, calafrios e tosse seca. Em alguns casos, pode evoluir para quadros mais graves, como pneumonia", explica o especialista. Já o resfriado, geralmente provocado por rinovírus, manifesta-se de forma mais branda, com coriza, espirros, dor de garganta e, ocasionalmente, febre baixa.

A distinção entre as duas condições é fundamental para determinar a melhor abordagem de tratamento. "Enquanto o resfriado costuma ser autolimitado e tratado com repouso, hidratação e medicamentos sintomáticos, a gripe pode exigir maior atenção médica, principalmente se houver sinais de complicação, como falta de ar, dor no peito ou febre persistente por mais de três dias", alerta Dr. Carlos Alberto. Ele reforça que, em casos de sintomas intensos ou prolongados, é essencial buscar um profissional de saúde para avaliação e, se necessário, indicação de antivirais ou outros cuidados específicos.

Mesmo com essas diferenças, tanto gripe quanto resfriado podem ser prevenidos com hábitos saudáveis, como higienização das mãos, alimentação equilibrada e, no caso da gripe, a vacinação anual. Identificar corretamente os sinais do organismo e adotar medidas preventivas são passos essenciais para atravessar a temporada de vírus respiratórios com mais segurança e bem-estar.

