Governo estende vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias, mas prefeitura diz que apenas grupos de risco continuarão sendo imunizados na cidade

O Governo do Estado de São Paulo decidiu liberar a vacinação contra a gripe para pessoas de todas as faixas etárias a partir de amanhã (1º). A medida foi definida após reunião do Governador João Doria com especialistas e visa à proteção da população contra o vírus Influenza, reduzindo o número de pacientes com sintomas respiratórios na rede de saúde do estado de São Paulo.