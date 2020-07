Fisioterapia respiratória é indispensável para recuperação da Covid-19

Crédito: Pixabay

Escreva a legenda aqui As técnicas de fisioterapia respiratória são indispensáveis para auxiliar na recuperação dos pacientes internados em razão da Covid-19. De acordo com a fisioterapeuta hospitalar especialista em cardiopulmonar, Itana Brondi Crivelenti de Oliveira Barbieri, responsável pela equipe do Hospital São Francisco, de Ribeirão Preto, que faz parte do Sistema Hapvida, o atendimento é fundamental na recuperação dos pacientes.

"Nos casos dos pacientes internados com Covid-19 a presença da fisioterapia é extremamente indispensável, já que a pessoa chega na unidade hospitalar com uma disfunção no sistema respiratório e necessitando de cuidados intensivos", afirma Itana.

A profissional relata que os procedimentos da fisioterapia respiratória consistem em ofertar oxigênio, mas que em casos mais graves, quando não é necessário fazer a intubação, pode ocorrer a necessidade de ventilação não invasiva com uso de filtros e ventilação mecânica.

"O tratamento para paciente em ventilação mecânica consiste em monitorar a mecânica respiratória, ajustar todos os parâmetros ventilatórios, mobilização precoce (fisioterapia Motora passiva), colocar o paciente na posição prona (de barriga para baixo) com o intuito de melhorar a expansão pulmonar e calcular toda mecânica respiratória", explica a fisioterapeuta.

De acordo com ela, diante do quadro envolvendo o tratamento da doença na região, o Hospital São Francisco de Ribeirão Preto implantou o atendimento de fisioterapia 24 horas para auxiliar no tratamento dos pacientes internados com a doença na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "Em Ribeirão Preto estamos com equipes de fisioterapeutas que se revezam permitindo o atendimento presencial 24 horas na UTI dos pacientes com Covid-19", informa.

Itana Barbieri ressalta ainda a importância de o tratamento ter continuidade mesmo após a alta médica do paciente. "Quando o paciente recebe alta hospitalar o tratamento fisioterápico é de extrema importância para proporcionar uma reabilitação pulmonar que foi muito prejudicada pelo coronavírus", diz Itana.

