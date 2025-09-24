Fisioterapia da UFSCar busca voluntários para pesquisa sobre artrose

Dor no joelho [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Uma pesquisa do Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem por objetivo investigar se a sensibilidade à dor no joelho está associada à amplitude de movimento de quadril em indivíduos com osteoartrite de joelho. A pesquisa convida voluntários para avaliações gratuitas na Universidade.

O estudo é conduzido pela mestranda Isabela Lima Nóbrega, sob orientação de Stela Marcia Mattiello, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Instituição. A osteoartrite de joelho, popularmente conhecida como artrose, afeta a articulação, podendo causar dor e desconforto, desgaste na cartilagem e impactando a rotina diária dos indivíduos afetados. A pesquisa atual quer compreender se o quanto a articulação do quadril se movimenta tem relação com a dor no joelho das pessoas que sofrem com a artrose.

De acordo com a pesquisadora, alguns estudos já demonstraram alteração nos padrões de movimento do quadril em indivíduos com osteoartrite de joelho, além de déficits de força nos músculos do quadril, quando comparados com indivíduos sem osteoartrite. "Entendendo que já existe relação entre a articulação do quadril e dor no joelho nesses indivíduos, investigar outras possíveis relações amplia nossas possibilidades de intervenção fisioterapêutica, buscando atendimento mais eficaz e personalizado", pontua Nóbrega sobre a importância da pesquisa.

Para realizar a pesquisa, são convidados dois grupos de voluntários: homens e mulheres, com idade igual ou superior a 40 anos, com dor no joelho há mais de 3 meses, com diagnóstico de osteoartrite no joelho. O outro grupo também é voltado ao mesmo público e faixa etária, mas sem o diagnóstico de osteoartrite da articulação.

Os dois grupos passarão por avaliação completa de quadril e joelho, que inclui avaliação da amplitude de movimento de quadril e, também, avaliação de força muscular. As avaliações serão realizadas em duas visitas ao LAFAr, que fica no DFisio, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar.

As pessoas interessadas em participar do estudo podem entrar em contato pelos telefones (16) 99247-8422 ou (16) 3351-8031 até o dia 30 de outubro. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 85725425.0.0000.5504).

Leia Também