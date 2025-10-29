Fio dental diário reduz risco de derrame em até 44%, aponta pesquisa

Mulher usa fio dental - Crédito: Freepik

No Dia Mundial de Combate ao AVC, lembrado em 29 de outubro, dados recentes chamam atenção - usar fio dental regularmente pode reduzir significativamente o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e outras doenças cardiovasculares.

Uma pesquisa apresentada na International Stroke Conference, da American Stroke Association, mostrou que pessoas que usaram fio dental pelo menos uma vez por semana apresentaram 44% menos risco de AVC cardioembólico, 22% menos risco de AVC isquêmico e 12% menos probabilidade de fibrilação atrial, arritmia cardíaca associada à formação de coágulos e responsável por grande parte dos derrames.

“Usar o fio dental não apenas ajuda a evitar cáries, gengivite e remover placa bacteriana entre os dentes. Hoje já existem estudos prévios, como este da American Stroke Association, que mostram que o fio dental deve ser incorporado à rotina como uma medida de prevenção para o coração e para o cérebro”, afirma a cirurgiã-dentista Dra. Camila Lima, especialista em reabilitação oral e estética e embaixadora da S.I.N.

Inflamação na gengiva pode chegar ao coração e ao cérebro

A especialista explica que a relação entre saúde bucal e AVC está ligada à inflamação crônica. “A gengivite e a periodontite são portas de entrada para bactérias que podem cair na corrente sanguínea e gerar inflamação em outras partes do corpo. Essa inflamação acelera o entupimento das artérias e aumenta o risco de problemas cardíacos e neurológicos”, detalha.

Segundo a American Heart Association, bactérias orais associadas a doenças gengivais já foram encontradas em placas responsáveis por obstrução de artérias, inclusive as que irrigam o cérebro. “Isso mostra que a boca não está isolada do resto do corpo. Ela é parte da saúde sistêmica”, reforça a dentista.

Mais do que higiene: um ato de prevenção diária

De acordo com a Dra. Camila Lima, manter a saúde da gengiva pode prevenir, além do AVC, outras condições graves. “Estudos já associaram doenças periodontais ao aumento do risco de diabetes, infarto, endocardite bacteriana e até parto prematuro. E o fio dental é uma das medidas preventivas mais simples e acessíveis, já que leva menos de dois minutos por dia”, afirma.

