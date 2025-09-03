Farmácia da UPA do Cidade Aracy terá novo horário de atendimento a partir de sábado

UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a Farmácia da UPA do Cidade Aracy passará a funcionar em novo horário a partir deste sábado (6). O atendimento será realizado das 8h às 12h e das 13h às 18h.

Segundo a pasta, a mudança tem como objetivo tornar o serviço mais eficiente, concentrando o atendimento nos períodos de maior procura. Com isso, a expectativa é reduzir o tempo de espera e agilizar a entrega de medicamentos, garantindo que os pacientes iniciem seus tratamentos com mais rapidez.

A alteração busca ainda organizar melhor o fluxo de usuários e otimizar a utilização da equipe, oferecendo mais qualidade e agilidade no atendimento à população da região.

