Farmácia da UBS da Vila São José será ampliada e a unidade reformada

A Prefeitura de São Carlos inicia na próxima segunda-feira (26/06) as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde “Dr. Luís Valentie de Oliveira”, UBS da Vila São José, um investimento de R$ 462.931,45 via Ministério da Saúde pelo Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB, sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo Federal, para cadastro e monitoramento de execução de obras financiadas por meio de transferência fundo a fundo.

Serão executadas obras de troca do telhado, pintura interna e externa, troca de portas, revisão hidráulica e elétrica e ampliação da farmácia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde por ser uma reforma de grande porte, a obra será feita por etapas com divisão do fluxo de serviços, visando minimizar os transtornos aos servidores e a população.

Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), ressaltou que durante as obras a UBS da Vila José permanecerá aberta oferecendo atendimento médico, odontológico, de enfermagem e dispensação de medicamentos. “Entretanto, a sala de vacinação permanecerá fechada durante as obras, devendo os munícipes realizar a vacinação em qualquer outra unidade de saúde do município”, orientou a diretora.

Vale ressaltar que os recursos para a reforma da UBS da Vila São José não fazem parte ata de registro de preços, que disponibilizou R$ 13.075.000,00 para contratar serviços de readequação e manutenção em 50 unidades de saúde por 12 meses.

