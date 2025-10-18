(16) 99963-6036
Exercício físico pode fortalecer ação de células contra o câncer, aponta estudo

18 Out 2025 - 10h28Por Da redação
Uma nova frente de combate ao câncer pode estar mais próxima da esteira da academia do que dos laboratórios farmacêuticos. Pesquisas recentes revelam que a prática regular de exercícios físicos provoca mudanças benéficas na microbiota intestinal — o conjunto de microrganismos que habitam o intestino — e essas alterações parecem impulsionar a ação das células T, fundamentais na luta contra tumores.

O médico fisiatra Rodrigo Guimarães de Andrade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) diz que os  benefícios são muitos, havendo evidências de que a atividade física ajuda antes mesmo do diagnóstico de alguns cânceres como o de mama, por exemplo.

Os cientistas já sabiam que o exercício é um aliado importante na prevenção de doenças crônicas, incluindo o câncer. No entanto, estudos mais recentes aprofundaram esse entendimento ao identificar como a atividade física modifica o metabolismo das bactérias intestinais, gerando compostos que fortalecem o sistema imunológico, especialmente no combate a células tumorais.

Ação da microbiota 

Durante o exercício, o organismo libera substâncias que influenciam diretamente a composição da microbiota intestinal. Algumas espécies bacterianas passam a produzir mais ácidos graxos de cadeia curta — como o butirato —,  que têm propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Essas moléculas atuam como sinalizadores químicos que ajudam a “treinar” as células T para reconhecer e atacar células cancerígenas com mais eficiência., avalia o especialista sobre o  resultado da  recente pesquisa.  

Resultados promissores 

Esses achados abrem caminho para possíveis terapias complementares ao tratamento convencional do câncer, associando planos de exercícios personalizados e intervenções na microbiota, como dietas específicas ou probióticos. O estudo é positivo e cria uma esperança, além de remédios e pesquisas em laboratórios  com novas perspectivas para a imunoterapia. Esse modelo de tratamento já ocorre no Brasil e agora é preciso expandi-lo para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Apesar dos resultados promissores, os cientistas alertam que ainda são necessários estudos clínicos em humanos para confirmar os efeitos observados em laboratório. No entanto, a evidência acumulada reforça a importância do estilo de vida saudável não apenas como prevenção, mas também como potencial aliado no tratamento do câncer.

O corpo humano é um sistema integrado, onde intestino, imunidade e atividade física se comunicam de maneira surpreendente. Os novos estudos sobre a microbiota intestinal e a imunoterapia contra o câncer mostram que cuidar da saúde pode ir muito além da balança ou do espelho — pode ser uma escolha que fortalece a capacidade natural do organismo de se defender contra uma das doenças mais temidas da atualidade.

Agência SP

