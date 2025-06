Estudo investiga microagressões e ansiedade em estudantes de Matemática

Crédito: Pixabay

Uma pesquisa na área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando, em estudantes de Matemática, frases de ansiedade matemática relacionadas a situações e vivências negativas durante o processo de aprendizagem - as chamadas microagressões. Para isso, está convidando graduandos em licenciatura ou bacharel em Matemática de todo o País para responderem a um questionário online.

"A Ansiedade Matemática (AM) foi identificada pela primeira vez em 1957, por meio de um estudo conduzido por Dreger e Aiken Jr., nos Estados Unidos, quando identificaram que esses universitários apresentavam um padrão típico de reações emocionais diante da Matemática. Essas interações envolvem fuga e esquiva em relação ao estudo da Matemática, sensações fisiológicas descobertas, como taquicardia e alteração de pressão arterial, além de esquecimento e autoatribuições negativas", explica João dos Santos Carmo, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, coordenador da pesquisa. “Essa situação tem gerado um número crescente de erros nos exercícios e provas de Matemática, reprovações e resistência de aprender Matemática”, alerta o docente.

Segundo ele, os estudos têm investigado a possibilidade de que a Ansiedade esteja diretamente relacionada a contextos aversivos de aprendizagem nessa disciplina, no que diz respeito à exposição do estudante a situações de vivências negativas, conhecidas atualmente como microagressões. "Estas são específicas em pequenos episódios de depreciação em aulas de Matemática, humilhação, exposição a situações vexatórias que, a longo prazo, podem não só gerar desconforto como também fragilidade emocional em relação à Matemática". O docente ressalta que episódios de microagressão podem ocorrer em qualquer nível de ensino (Fundamental, Médio e Superior).

O professor continua: "a literatura internacional tem identificado a presença de AM em futuros professores de Matemática. No entanto, nenhum estudo foi específico com universitários matriculados em cursos de licenciatura ou bacharelado em Matemática, sobretudo em relação à presença de microagressões relacionadas a essa disciplina. A identificação da relação entre AM e microagressões poderá elucidar questões em relação à formação de futuros professores de Matemática, o que implica na análise e revisão de posturas autoritárias e repressivas por parte dos formadores".

O trabalho, intitulado "Relações entre vivências de microagressões e traição de ansiedade: Ansiedade Matemática em estudantes de licenciatura e bacharelado em Matemática", faz parte de uma ampla pesquisa nacional coordenada pelo professor da UFSCar e vinculada ao Laboratório de Estudos Aplicados à Aprendizagem e Cognição (LEAAC) da Universidade. O trabalho envolve uma investigação em torno das relações entre AM, microagressões e procrastinação relacionadas à Matemática, em estudantes de Pedagogia e de Matemática, bem como docentes formados nestes cursos. Parte da coleta fica a cargo da estudante de Iniciação Científica Ana Carolina Rodrigues Marim, do curso de graduação de licenciatura em Matemática.

Podem participar estudantes universitários de bacharelado ou licenciatura em Matemática de todo o Brasil. A participação é online, dividida em duas etapas: 1. Concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 2. Aplicação do formulário com perguntas sobre seu perfil, Ansiedade Matemática e experiências anteriores. O tempo estimado de resposta é de 10 minutos, com link de acesso em https://bit.ly/43iOtmm . Dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail para Ana Carolina Marim ( ana.marim@estudante.ufscar.br ) ou para o professor João dos Santos Carmo ( jcarmo@ufscar.br ).

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 81516924.8.0000.5504).

