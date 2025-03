Estudo da UFSCar investiga impacto da progressÃ£o de carga na hipertrofia muscular

A busca por estratégias que maximizem a hipertrofia muscular é uma constante no universo do treinamento resistido. No entanto, muitas dúvidas ainda cercam o impacto da progressão de carga nas adaptações musculares ao longo do tempo. Com o objetivo de explorar essa questão, um estudo inovador está sendo conduzido no Laboratório de Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Força (Musculab) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O projeto visa comparar a efetividade do treinamento com progressão de carga em relação ao treinamento sem progressão, analisando o curso temporal da hipertrofia muscular. O estudo está sob a liderança do aluno de iniciação científica Otavio Ferrari, orientado pelo professor Cleiton Libardi, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) e coordenador do Musculab.

Hipótese e Metodologia

A principal hipótese do estudo é que o treinamento com progressão de carga resulta em maiores ganhos de hipertrofia muscular ao longo do tempo. Para testar essa suposição, dois protocolos distintos serão aplicados ao mesmo voluntário, mas em pernas diferentes: um com aumento progressivo de carga e outro com carga constante ao longo do período de intervenção.

A escolha dessa abordagem permite uma análise detalhada de como a progressão de carga influencia as respostas musculares, considerando também as variações individuais nas adaptações musculares. Segundo o professor Cleiton Libardi, "os resultados esperados poderão oferecer insights valiosos sobre como a progressão de carga afeta a hipertrofia muscular ao longo do tempo. Com base nesses achados, tanto profissionais quanto praticantes de treinamento resistido poderão ajustar seus programas de treinamento para otimizar os resultados".

Participação e Critérios de Seleção

O estudo está recrutando voluntários jovens, saudáveis, entre 18 e 35 anos, que não possuam lesões ou comprometimentos osteomusculares e que não pratiquem treinamento resistido regularmente há pelo menos seis meses.

Os participantes passarão por avaliações conduzidas pela equipe do Musculab, incluindo medições da hipertrofia muscular. Durante os três meses de intervenção, os voluntários participarão de sessões de treinamento resistido supervisionadas, com monitoramento detalhado do progresso.

Interessados em participar do estudo podem entrar em contato com a equipe de pesquisa pelo WhatsApp (11) 96311-2050 (Otavio).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 74668223.4.0000.5504).

Leia Também