domingo, 07 de setembro de 2025
Saúde

Estado de São Paulo tem aumento de 40% em atendimentos por saúde mental

07 Set 2025 - 10h08Por Da redação
Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência BrasilImagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

O número de atendimentos em saúde mental realizados por psicólogos no Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de São Paulo cresceu 40% entre 2022 e 2024, passando de 1,6milhão para 2,4milhões de procedimentos. Apenas nos primeiros seis meses de 2025, já foram registrados 1,3milhão de atendimentos, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Para o psiquiatra e diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (Caism) da Vila Mariana, Elson Asevedo, os principais cuidados para quem enfrenta desafios com a saúde mental envolve uma rotina e hábitos saudáveis. “Cuidar da mente é como cuidar do corpo. Exige hábitos diários e uma abordagem preventiva. Não é só sobre tratar doenças, mas sobre promover o bem-estar e a resiliência emocional”, afirma. 

Entre as práticas recomendadas estão a realização de atividades físicas regulares, associadas a uma alimentação equilibrada e a um sono de qualidade, a manutenção de conexões sociais saudáveis, que fortalecem o sentimento de pertencimento e a reserva de tempo para lazer e relaxamento, por meio de hobbies, leitura, meditação ou contato com a natureza.

Além dos cuidados do dia a dia, o especialista indica que procurar ajuda é um passo crucial e, assim como a saúde física, requer avaliação e cuidado qualificado para evitar que um sofrimento inicial evolua para um quadro mais grave. “Estudos científicos demonstram que a combinação de medicação e psicoterapia é mais eficaz que qualquer tratamento isolado, especialmente, em casos de depressão moderada a grave. Esta abordagem integrada oferece melhores resultados tanto para os sintomas quanto para o funcionamento geral e qualidade de vida”, destaca o psiquiatra.

Últimas Notícias