Escarlatina preocupa pais, mas Prefeitura descarta surto

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio de sua Assessoria de Comunicação, negou oficialmente nesta terça-feira, 7 de outubro, que o município esteja enfrentando um surto de escarlatina. Segundo a assessoria, existem casos isolados e também incidências de outras doenças que as pessoas confundem com escarlatina.

A recomendação aos pais é que, em caso de suspeita da doença, não levem os filhos às escolas e procurem imediatamente atendimento no sistema de saúde. Algumas escolas apresentaram casos de doenças com sintomas similares aos da escarlatina.

O médico infectologista Daniel Castorino explica que a escarlatina é causada por uma bactéria associada às infecções de garganta. “Geralmente há pus e muita febre. A escarlatina ocorre quando a bactéria se espalha, provocando manchas avermelhadas pelo corpo, muito ásperas, semelhantes a uma lixa. A língua fica inchada e com aspecto de framboesa.”

Segundo ele, a recomendação é que, quando a garganta estiver muito inflamada, pode ser escarlatina ou apenas uma dor de garganta. “Muita gente trata a dor de garganta e já pode ser uma escarlatina. A consulta deve ser feita imediatamente para que seja dado o diagnóstico e iniciado o tratamento o quanto antes. O tratamento é feito com antibióticos, mas não deve haver automedicação. É necessária uma avaliação médica, pois pode ser ou não escarlatina. É uma doença de fácil transmissão, porque começa na garganta. A pessoa tosse, espirra, e a doença se espalha rapidamente, inclusive dentro de salas de aula e creches, em ambientes fechados com muitas pessoas”, destaca o infectologista.

Aumento de casos

O médico da família Claudio Roberto Simas, formado pela Unifesp, afirma que, nos últimos dias, tem chamado a atenção em São Carlos o aumento dos casos de escarlatina, uma doença que atinge principalmente crianças em idade escolar. O alerta é importante para que pais e responsáveis possam reconhecer os sintomas precocemente e buscar atendimento médico.

O que é a escarlatina?

A escarlatina é uma infecção bacteriana causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, a mesma bactéria da amigdalite estreptocócica. Costuma se manifestar em crianças de 2 a 10 anos, mas também pode ocorrer em adolescentes.

Principais sintomas

Febre alta de início súbito.

Dor de garganta intensa.

Manchas vermelhas na pele, que começam no tronco e se espalham (lembrando uma “lixa” ao toque).

Língua com aspecto característico, chamada de “língua em framboesa”.

Mal-estar geral e dor abdominal em alguns casos.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão ocorre por gotículas respiratórias, ou seja, por meio da tosse, espirros e contato próximo com pessoas infectadas. Por isso, surtos em escolas e creches são comuns.

Existe tratamento?

Sim. A escarlatina responde bem ao tratamento com antibióticos, geralmente penicilina ou amoxicilina. Quando tratada corretamente, costuma evoluir sem complicações. O risco maior ocorre quando não há tratamento, pois a bactéria pode causar complicações graves, como febre reumática e problemas renais.

Dicas de prevenção para os pais

Levar a criança ao médico diante de febre alta com dor de garganta e manchas na pele.

Não automedicar: apenas o profissional de saúde pode confirmar o diagnóstico.

Manter a criança afastada da escola até completar pelo menos 24 horas de antibiótico.

Incentivar a higiene das mãos e o uso de lenços descartáveis.

Ensinar as crianças a não compartilhar talheres, copos e garrafinhas de água.

Mensagem final

O momento é de atenção, mas não de pânico. A escarlatina tem tratamento eficaz e, com diagnóstico precoce, as crianças se recuperam bem. O mais importante é que os pais fiquem atentos aos sinais e busquem atendimento médico.

