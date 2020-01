Equipes do Samu e da UPA reanimam homem de 50 anos em parada cardíaca no Aracy - Crédito: Divulgação

As equipes do Samu e da UPA do Cidade Aracy salvaram mais uma vida na tarde desta quarta-feira (22). Um homem deu entrada na unidade com parada cardiorrespiratória.

Após 50 minutos de esforços ininterruptos, os socorristas conseguiram reverter o quadro clinico do paciente de 50 anos.

Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado (USA) até a Santa Casa, onde permaneceu internado em observação.

