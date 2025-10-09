Entenda como mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção de câncer de mama



Neste Outubro Rosa, o Governo de São Paulo reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de câncer de mama. Dados da Secretaria de Saúde apontam que, somente de janeiro a julho deste ano, foram realizados mais de 350 mil procedimentos clínicos ambulatoriais e 13,3 mil internações relacionadas à neoplasia de mama. A prevenção passa, sobretudo, por mudanças no estilo de vida.

O médico ginecologista do Hospital das Clínicas FMUSP, Carlos Ruiz, destaca a relação entre obesidade, sedentarismo e câncer. “A gordura é um armazém natural de hormônio. O excesso de tecido gorduroso provoca uma inflamação no organismo e o câncer vem com a inflamação. A pessoa que tem obesidade e é sedentária, tem maior risco não só de desenvolver câncer de mama, mas outros tipos de câncer também”, explica.

O consumo de bebidas alcoólicas também é um fator de risco. “O álcool mexe com uma série de funções do corpo, e ele tem um efeito deletério no próprio DNA, gerando alterações na própria duplicação celular como um todo. Além de comprometer a função hepática”, alerta Ruiz.

Outro aspecto relevante é o histórico familiar. Embora apenas uma parcela dos casos tenha origem genética, mulheres com parentes próximos diagnosticados devem ter atenção redobrada. “Quando você tem um histórico familiar, contrabalancear com hábitos saudáveis, boa alimentação, cuidar da saúde mental e fazer exercícios adequados faz toda a diferença”, reforça o médico.

Além da mudança de hábitos, o diagnóstico precoce é essencial. Segundo ele, a mamografia é muito mais eficaz do que o autoexame, que muitas vezes é confundido com um método preventivo. “O exame de imagem consegue identificar tumores milimétricos, antes mesmo de serem percebidos ao toque. Já os nódulos palpáveis costumam ter de 1,5 a 2 cm”, completa.

Dicas para adotar hábitos saudáveis e reduzir o risco de câncer de mama

* Atividade física no dia a dia: optar por subir escadas em vez do elevador, descer um ponto antes do ônibus ou fazer caminhadas curtas durante o intervalo de trabalho.

* Alimentação prática e saudável: levar frutas, castanhas ou iogurte para evitar lanches ultraprocessados fora de casa.

* Sono e descanso: priorizar ao menos 7 horas de sono, quando possível, e reservar momentos de pausa para reduzir o estresse.

* Redução do álcool: trocar bebidas alcoólicas por água saborizada, sucos naturais ou chá.

* Check-ups rápidos: aproveitar consultas de rotina já agendadas (como ginecologista) para pedir exames de rastreamento.

* Conte com as Mulheres de Peito: é possível agendar mamografia pelo 0800 779 0000 sem pedido médico, ou confira o itinerário das Carretas pelo app do Poupatempo.

