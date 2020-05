Enfermeiro do São Francisco/ Hapvida vai para Recife atuar no reforço do atendimento contra Covid-19

De forma proativa, Isac Cunha de Ribeirão Preto se juntou aos colaboradores do Sistema Hapvida na capital do estado de Pernambuco, bastante afetada pelo novo coronavírus. Divulgação

O Dia do Enfermeiro é celebrado em 12 de maio e, neste ano, a data ganha ainda mais destaque e um significado especial pela importante atuação destes profissionais na linha de frente de combate ao novo coronavírus.



Foi justamente essa dedicação no atendimento aos pacientes da Covid-19 que levou o enfermeiro de UTI do Grupo São Francisco - que faz parte do Sistema Hapvida -, Isac Santos Cunha, a deixar seu posto em Ribeirão Preto, onde mora com a família, e ir para o hospital Ilha do Leite, onde foi centralizado o tratamento de Covid-19 do Hapvida na capital do estado de Pernambuco.



"Me voluntariei para somar e ajudar os colaboradores de Recife, já que a cidade tem um número muito alto de pessoas em casos graves pela Covid-19 e precisa de profissionais capacitados para o atendimento", explica.



Cunha chegou a Recife no dia 6 de maio e segue com uma rotina intensa de trabalho, o que ajuda a amenizar a saudade dos pais idosos, que ficaram em Ribeirão Preto. "A saudade da família é grande, ainda mais pela distância, mas tenho certeza de que logo estarei em casa e que tudo isso irá passar. Apesar da preocupação, meus pais estão muito orgulhosos do trabalho que estou desenvolvendo aqui", frisa o enfermeiro.



Segundo Cunha, em poucos dias de trabalho, já pode sentir um enorme crescimento profissional, emocional e ético. "Estou aprendendo demais e vou levar esse conhecimento para minha vida. E a dica que dou para quem pode ficar em isolamento é: fique em casa! Essa atitude pode salvar muitas vidas também", finaliza.



O remanejamento de profissionais para as áreas que mais precisam une-se aos outros esforços que o Sistema Hapvida está realizando no combate à pandemia do novo coronavírus para garantir segurança e qualidade no atendimento. Jorge Pinheiro, Presidente do Sistema Hapvida, reforça que distribuir os profissionais médicos para outras unidades do país é mais um suporte para quem trata, diariamente, dos nossos pacientes. "Esse investimento é fruto do modelo de negócio da empresa. O Hapvida aposta em uma gestão verticalizada para sua expansão, que permite monitoramento, previsibilidade e planejamento para viabilizar a democratização da saúde. Mais auxílio para nossos clientes é missão da companhia".

