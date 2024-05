Em uma semana, São Carlos registra 595 novos casos de dengue

Dengue - Crédito: Divulgação

Casos de Dengue continuam crescendo em São Carlos. Em uma semana foram 595 novas confirmações.

Em 2024 já foram registradas 10.483 notificações para Dengue, com 3.008 casos positivos, sendo 2.704 autóctones e 304 importados. Para Chikungunya foram registradas 77 notificações, com 59 casos descartados, 01 positivo e 18 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 17 notificações, com 16 casos descartados e 01 aguardando resultado de exame e para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 2 casos descartados e 12 aguardando resultado de exame.

2023 – Em 2023 foram registradas 4.025 notificações para Dengue, com 726 casos positivos, sendo 620 autóctones e 106 importados. Para Chikungunya foram registradas 153 notificações, com 140 casos descartados, 05 positivos, sendo 01 autóctone e 04 importados. Para Zika foram registradas 108 notificações, com 108 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 02 notificações, com 02 caso descartados.

