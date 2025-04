Em uma semana, 1.911 novos casos de dengue; 12 pessoas estÃ£o internadas em UTI

UTI HU-UFSCAR -

A Secretaria de Saúde divulgou nesta segunda-feira (31) o boletim atualizado das arboviroses em 2025. Até o momento, já foram registradas 11.291 notificações de Dengue, com 6.359 casos confirmados—um aumento de 1.911 novos casosem relação ao último levantamento. Todos os casos positivos são autóctones (transmissão local). Ainda há 2.856 exames em análise, e 10 óbitos seguem sob investigação, enquanto um foi descartado.

No comparativo com 2024, quando 30.312 notificações foram registradas ao longo do ano, os números de 2025 indicam uma alta incidência da doença já no primeiro trimestre. Em 2024, foram 16.241 casos positivos de Dengue, resultando em 6 óbitos confirmados

Neste momento 23 pacientes estão em leitos de Enfermaria e 12 em leito de UTI em virtude da Dengue.

Chikungunya, Zika e Febre Amarela

Para Chikungunya, o boletim aponta 86 notificações em 2025, com 75 descartes, 2 confirmações (sendo uma importada) e 9 exames pendentes. No ano passado, foram 338 notificações e 4 casos confirmados.

Em relação à Zika, todas as 68 notificações feitas neste ano foram descartadas. O mesmo ocorreu em 2024, quando 178 casos suspeitos foram notificados, mas nenhum foi confirmado.

A Febre Amarela, por sua vez, não teve nenhuma notificação registrada até o momento em 2025. Em 2024, foram três notificações, todas descartadas.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção, com a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, e orienta a população a procurar atendimento médico ao surgirem sintomas como febre alta, dor no corpo e manchas vermelhas na pele.

Leia Também