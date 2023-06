Elton Carvalho critica concurso público com poucas vagas para médicos

Crédito: arquivo

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) criticou em suas redes sociais a quantidade de vagas para médicos e farmacêuticos disponibilizadas no novo concurso público da Prefeitura Municipal de São Carlos.

O diário oficial publicado hoje (29), traz apenas uma vaga para farmacêutico, fisioterapeuta, neurocirurgião, oftalmologista, ginecologistas entre outras especialidades. O parlamentar afirma que da forma como o concurso é apresentado, não fica atrativo para os candidatos e pode ser um dos motivos dos últimos concursos não obterem êxito na contratação desses profissionais.

“Eu entende que quando um candidato precisa pagar mais de 80 reais, para prestar um concursos com apenas uma vaga, isso não é atrativo e desestimula as pessoas a prestarem o concurso. Este pode ser um dos fatores no qual os últimos concursos para médicos especialistas terem desertado”, explicou. “A Prefeitura normalmente defende que, publicam a disponibilidade de uma vaga, para depois chamar mais candidatos sem haver obrigatoriedade, mas eu questiono, se já vai chamar mais, por que não colocar isso como uma oportunidade e atrair mais candidatos qualificados, inclusive de outras cidades se for o caso?”, finalizou.

Elton destaca que já solicitou uma reunião com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas para expor seu posicionamento e cobrar esclarecimentos.

