Elton Carvalho conquista 1,5 milhão para cirurgias eletivas e mais de 600 colonoscopias - Crédito: divulgação

O vereador e presidente do Republicanos São Carlos Elton Carvalho, viabilizou através do dep. federal Marcos Pereira, presidente nacional da sigla, o valor de 1,5 milhão em recursos para cirurgias eletivas e colonoscopias na cidade de São Carlos.

“Com 500 mil destinados pelo deputado Marcos Pereira estão sendo realizadas mais de 600 colonoscopias amortizando aproximadamente 70% da fila de espera existente e, com 1 milhão, estão sendo realizados mutirões de catarata, hérnia, vesícula e cirurgias gerais”, destacou o parlamentar.

Para Elton, estes recursos são fundamentais na amortização das filas de cirurgias eletivas que passam de 8 mil pessoas. Além disso, o vereador enfatizou a importância de parcerias com o Governo Federal e com o Estado, para que a cidade possa ser contemplada com emendas e programas governamentais.

“É muito importante este acesso ao Governo do Estado e ao Congresso Nacional. O deputado Marcos tem nos atendido, principalmente com relação à saúde e promoção social. Vamos continuar trabalhando por melhorias na nossa cidade. Registro aqui meus sinceros agradecimentos ao deputado Marcos Pereira”, finalizou Elton.

Leia Também