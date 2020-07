Eixo SP apoia parto realizado na Rodovia Washington Luís

Crédito: Divulgação

A Eixo SP registrou o primeiro nascimento da concessão Piracicaba - Panorama, nesta segunda-feira, dia 06 de julho, na Rodovia Washington Luís, a SP 310, no município de Rio Claro.

A viatura do SAMU Itirapina ao transportar a gestante Elisani Marques de Fabro de Itirapina, onde mora, para a Maternidade de Rio Claro, já em trabalho de parto, parou a pouco metros do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Eixo SP, no km 181 da Rodovia Washington Luis, a SP 310, e recebeu apoio da Unidade de Suporte Avançado – USA. Ali mesmo nasceu Julia.

O marido de Elisani e agora pai da pequena Julia, que conseguiu acompanhar todo o atendimento, disse que mãe e filha estão bem agora sob os cuidados dos profissionais da Maternidade e também dos familiares. “As equipes do SAMU Itirapina e o pessoal da Concessionária nos atenderam super bem, foram nota 10. Muito obrigado”, declarou Rafael Henrique Fabro. O casal já tem um filho, o Lucas.

“Não é comum esse tipo de atendimento, e apesar de não fazer parte do dia a dia das nossas equipes, nossos profissionais, médicos e enfermeiros são preparados, e treinados, para isso também. Situações como a desse parto podem ocorrer em qualquer ponto da concessão e estaremos sempre prontos para ajudar”, disse Rogério Rodrigues, superintendente de Operações da Eixo SP”.

A Eixo SP Concessionária de Rodovias tem à disposição do usuário, para atendimentos como esse que ocorreu com a família da Elisani e do Rafael, 9 Unidades de Atendimento ao Usuário – SAUs, em São Carlos, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes, Jaú, Boraceia, Guarapuã e Brotas. E ao longo de toda a concessão, 89 veículos operacionais (viaturas de inspeção, de apreensão de animais, caminhões-pipa, guinchos leves e pesados e viaturas de resgate) dão suporte ao motorista.

O contato do usuário com a Concessionária pode ser feito pelo telefone 0800 17 8998.

